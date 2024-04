E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la Circolare n. 33 del 16 aprile 2024 contenente la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

misure di coordinamento delle politiche del mare” al fine di dare opportuna conoscenza e circolarità informativa, alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Al riguardo, si rivolge ai Sigg.ri Prefetti, nel cui ambito territoriale insistono comuni costieri, invitandoli a valutare l’opportunità di richiamare l’attenzione dei Sigg.ri Sindaci sul contenuto della medesima direttiva per gli aspetti di relativo interesse.

Fonte: DAIT