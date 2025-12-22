Cybersecurity: a novembre calano gli eventi ma crescono gli incidenti

Sicurezza 22 Dicembre 2025, di Redazione

Pubblica Amministrazione e Telecomunicazioni tra i settori più colpiti. Oltre 400 allertamenti inviati a enti e imprese italiane

Articoli correlati
Sicurezza

Via libera definitivo al decreto Economia: fondi a sanità, sicurezza, PNRR e Olimpiadi 2026

Sicurezza

Bando ISI 2025, dall’INAIL fino a 130 mila euro a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro

Sicurezza

Verso un’edilizia più sicura e sostenibile: il quadro Istat sulle trasformazioni del territorio

Sicurezza

Reddito di libertà, stanziati fondi maggiorati per le donne vittime di violenza

Sicurezza

Reti territoriali contro la violenza sulle donne, il ruolo centrale dei centri antiviolenza

A novembre 2025 gli eventi di cybersecurity monitorati in Italia sono diminuiti del 32% rispetto a ottobre, passando da 267 a 182, ma gli incidenti sono aumentati del 13%, raggiungendo 54 casi. I settori più colpiti restano la Pubblica Amministrazione centrale e locale, oltre alle Telecomunicazioni, confermando la vulnerabilità degli ambiti strategici del Paese.

È diminuita l’attività di matrice hacktivista, che ha rappresentato il 31% degli eventi rispetto al 49% di ottobre, soprattutto per la riduzione degli attacchi DDoS nei Trasporti e nella Pubblica Amministrazione. Continuano invece a emergere rivendicazioni legate a compromissioni di sistemi SCADA in piccole imprese manifatturiere, con segnalazioni tempestive per permettere interventi correttivi.

Nel mese sono stati inviati 423 allertamenti a enti e imprese per 614 servizi a rischio esposti su Internet, mentre le comunicazioni dirette del CSIRT Italia hanno raggiunto quota 1.420. Tra le minacce individuate, spicca la nuova attività malevola legata alla webshell “BadCandy”, con possibile impatto su dispositivi Cisco di rete, a conferma della necessità di un monitoraggio proattivo e continuo per garantire la sicurezza cibernetica nazionale.

Maggiori informazioni nella nota ACN

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica