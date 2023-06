Con Legge 13 giugno 2023, n. 68, in GU Serie Generale n. 136 del 13 giugno 2023, è stato convertito in legge con modificazioni (contenute in allegato al provvedimento) il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è disponibile il Testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 88 del 14 aprile 2023), coordinato con la legge di conversione 13 giugno 2023, n. 68.

Fonte: Gazzetta Ufficiale