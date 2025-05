Conversione in legge, con modificazioni, del decreto di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

In GU Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2025 la Legge n. 60 del 24 aprile 2025 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza“.

A norma dell’articolo 1 della Legge il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è disponibile il Testo del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60.

Fonte: Gazzetta Ufficiale