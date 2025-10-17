Contributo a fondo perduto per gestori di piscine: domande dal 27 ottobre

Il Dipartimento per lo Sport ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al contributo a fondo perduto 2025 in favore dei gestori di impianti natatori.

A partire dalle ore 12:00 del 27 ottobre 2025, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) che gestiscono anche impianti natatori potranno inoltrare le loro richieste. La possibilità è prevista dall’articolo 3 del decreto di riparto del 6 maggio 2025 del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Modalità e scadenze

Dalla data di apertura della piattaforma scatteranno trenta giorni di tempo per la presentazione delle istanze. Le domande dovranno essere caricate sul portale del Dipartimento per lo Sport, disponibile all’indirizzo $\text{[https://avvisibandi.sport.governo.it/](https://avvisibandi.sport.governo.it/)}$. Successivamente, saranno sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento stesso.

I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare sono i medesimi indicati nel DPCM 10 giugno 2022.

Casi particolari: Beneficiari 2024 e nuovi richiedenti

ASD/SSD già beneficiarie nel 2024: Gli enti che hanno ricevuto il contributo l’anno scorso dovranno accedere alla piattaforma e potranno confermare i dati preesistenti , ricevendo lo stesso importo 2024, salvo modifiche proporzionate dovute a un eventuale eccesso di richieste rispetto al budget. L’unica modifica ammessa tramite la procedura semplificata è l’IBAN. Se qualsiasi altro dato caratterizzante la domanda è mutato, andrà compilata una nuova istanza completa. Devono possedere i requisiti del DPCM 10 giugno 2022 alla data di pubblicazione della notizia.

Gli enti che hanno ricevuto il contributo l’anno scorso dovranno accedere alla piattaforma e , ricevendo lo stesso importo 2024, salvo modifiche proporzionate dovute a un eventuale eccesso di richieste rispetto al budget. L’unica modifica ammessa tramite la procedura semplificata è l’IBAN. Se qualsiasi altro dato caratterizzante la domanda è mutato, andrà compilata una nuova istanza completa. Devono possedere i requisiti del DPCM 10 giugno 2022 alla data di pubblicazione della notizia. Nuovi richiedenti: Le ASD e SSD che non hanno beneficiato del contributo nelle annualità passate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti (artt. 2, 3 e 4 del DPCM 10 giugno 2022) alla data del 6 maggio 2025.

Non saranno erogati contributi agli enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.

Per supporto informatico si può scrivere a supporto.avvisibandi@coninet.it, mentre per questioni amministrative l’indirizzo di riferimento è programmazionesport@governo.it.