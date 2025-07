Pubblicata in GU Serie Generale n. 163 del 16 luglio 2026 la Delibera 27 marzo 2025 del CIPESS avente ad oggetto “Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). Interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 2021-2027 (delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, n. 33 del 2022). Proroga della scadenza per l’assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)“.

A norma del punto 1.1 del provvedimento è previsto che per gli interventi ricompresi nei CIS finanziati con le delibere CIPESS n. 85 del 2021, n. 2 del 2022, n. 29 del 2022, n. 30 del 2022, n. 31 del 2022, n. 32 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, e con la delibera n. 33 del 2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, è disposta la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). Detto termine è riferito alla data di stipula del contratto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale