Comune Plastic Free 2026, prorogate le candidature al 15 dicembre

Energia e Ambiente 10 Dicembre 2025, di Redazione

Plastic Free Onlus amplia i termini per permettere a più Comuni di partecipare al riconoscimento nazionale per le amministrazioni virtuose nella lotta all’inquinamento da plastica

C’è tempo fino al 15 dicembre per candidarsi a “Comune Plastic Free 2026”, l’iniziativa di Plastic Free Onlus che premia le amministrazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e nella riduzione della plastica. La scadenza è stata prorogata per dare modo anche ai Comuni più piccoli di completare la procedura online con attenzione.

La candidatura è gratuita e accessibile a tutti i 7.896 Comuni italiani. La piattaforma consente una valutazione precisa dell’impegno ambientale, con livelli di riconoscimento da una a tre tartarughe e la speciale “Tre tartarughe Gold” per le realtà più virtuose. Dopo la chiusura delle iscrizioni, il Comitato di valutazione verificherà i dati anche tramite controlli sul territorio.

I risultati ufficiali saranno pubblicati a gennaio 2026, mentre la cerimonia nazionale di premiazione è fissata per il 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma. Secondo Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free, “ogni Comune che si candida compie un passo concreto verso uno sviluppo più sostenibile, con le tartarughe come simbolo e indicatore di cambiamento”.

Le amministrazioni interessate possono candidarsi sul sito www.plasticfreeonlus.it/cosa-facciamo/comuni-plastic-free/candidatura.

