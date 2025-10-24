Cinque milioni di liberi professionisti in Italia, la crescita del digitale richiede più tutele

L’Italia si conferma tra i paesi europei con la più alta concentrazione di lavoratori autonomi, con oltre 5,1 milioni di professionisti (dati Istat a febbraio 2025). Questa cifra, in crescita del 2,8% annuo, colloca l’Italia al 23,1% di lavoratori indipendenti sul totale degli occupati, ben oltre la media europea del 14,3%, ed è seconda solo a Grecia e Bulgaria.

A trainare questo trend sono in particolare le professioni creative e digitali: figure come video maker, influencer, content creator, sviluppatori, social media manager e consulenti di marketing rappresentano ormai una quota consistente del mercato.

Crescita e flessibilità, ma il quadro è instabile

Il lavoro freelance offre flessibilità e, come evidenziato da Sauro Mostarda, CEO di Lokky, anche opportunità economiche: le analisi di mercato indicano che i liberi professionisti possono arrivare a guadagnare in media fino al 45% in più rispetto ai dipendenti. Questo riflette la forte domanda di competenze digitali avanzate.

Tuttavia, il quadro presenta diverse contraddizioni. Nonostante il numero elevato di professionisti, il settore è caratterizzato da forti instabilità:

Disuguaglianze economiche: Lo stipendio medio annuo dei freelance italiani si aggira sui 43.000 euro (circa 3.500 euro mensili secondo Jooble), ma questo dato nasconde profonde differenze in base a settore, specializzazione e continuità dei progetti. I sistemi di welfare in Paesi come quelli del Nord Europa contribuiscono, invece, a rendere il reddito più stabile e prevedibile.

Orari di lavoro intensi: Contrariamente al luogo comune, i lavoratori autonomi italiani si collocano al quinto posto in Europa per ore settimanali lavorate (Eurostat). Chi gestisce collaboratori arriva in media a 46 ore settimanali, con carichi intensi e disponibilità spesso estesa ai weekend.

Rischio professionale e minaccia cyber: l’appello per la protezione

Secondo Mostarda, al di là dei guadagni e dei ritmi, i freelance digitali sono esposti a rischi professionali che possono compromettere il patrimonio personale e l’attività stessa. Esempi concreti includono:

Violazione dei diritti d’immagine da parte di un video maker.

da parte di un video maker. Danni alla reputazione di terzi causati da un social media manager.

causati da un social media manager. Perdite economiche per il committente dovute a un errore di codice di uno sviluppatore.

Questi scenari rendono la responsabilità civile professionale una necessità. Nonostante ciò, la consapevolezza del rischio è ancora limitata e molti operano senza alcuna copertura assicurativa, esponendosi a richieste di risarcimento potenzialmente devastanti.

A ciò si aggiunge la crescente minaccia cyber. Attacchi ransomware, furti di dati e violazioni della privacy sono minacce concrete, specialmente per le micro-agenzie e i freelance che, pur gestendo informazioni sensibili, non dispongono di infrastrutture di sicurezza paragonabili a quelle delle grandi aziende.

L’importanza delle tutele integrate

Un altro timore riguarda la mancanza di protezioni sociali. Mentre i dipendenti sono iscritti all’Inail, la copertura obbligatoria per i liberi professionisti è limitata. Per questo, l’integrazione con l’assicurazione infortuni privata assume un ruolo cruciale, come dimostra l’aumento della raccolta premi del 2,8% (dati Ania 2024).

Le vulnerabilità si estendono anche alle attrezzature professionali (fotocamere, computer, software), alla perdita di dati e all’interruzione dell’attività. Inoltre, sebbene le professioniste iscritte alla gestione separata Inps abbiano diritto all’indennità di maternità, le tutele pubbliche rimangono frammentate.

Di fronte a questo scenario, l’industria assicurativa sta sviluppando soluzioni flessibili e modulari, pensate per le esigenze specifiche dei professionisti e delle piccole agenzie del settore media e digitale. “La prevenzione, attraverso coperture assicurative adeguate, non è un costo ma un investimento nella sostenibilità della propria attività professionale”, conclude Mostarda.