Carnevali storici 2025, 1,4 milioni per sostenere tradizioni e comunità

Il Ministero della Cultura ha assegnato 1.407.148,49 euro ai 63 progetti ammessi al bando Carnevali Storici per il 2025, un’iniziativa pensata per sostenere e valorizzare le manifestazioni carnevalesche con riconosciuta identità culturale. Le risorse finanziano attività organizzative, artistiche e culturali, fondamentali per la realizzazione degli eventi e per consolidare la loro presenza sul territorio.

Tra i beneficiari figurano alcuni dei carnevali più radicati nelle rispettive comunità, come quelli di Putignano, Viareggio, Oristano, Mamoiada e Fano, che si sono collocati ai primi posti della graduatoria. I contributi mirano non solo a garantire la qualità artistica delle manifestazioni, ma anche a preservare le tradizioni locali e a favorire il loro passaggio alle nuove generazioni.

Secondo il Ministero, il sostegno a queste iniziative rappresenta un investimento culturale e sociale: i carnevali storici non sono solo momenti di festa, ma veri e propri strumenti di identità e coesione comunitaria, capaci di valorizzare il patrimonio culturale italiano e di rafforzare il legame tra territorio e cittadini.

Fonte: MIC