Bonus rifiuti. Pubblicato il Documento Anci-Sgate per la trasmissione dei dati ai Comuni

Con la Delibera 355/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

Il documento Anci-Sgate definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.



In particolare, definisce:

Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;

Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;

Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:

I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;

Il formato e i tracciati dei file.

Fonte: IFEL