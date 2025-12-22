Bonus rifiuti. Pubblicato il Documento Anci-Sgate per la trasmissione dei dati ai Comuni

Energia e Ambiente 22 Dicembre 2025, di Redazione

Con la Delibera 355/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)

Recenti in AGEL
Energia e Ambiente

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Energia e Ambiente

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Energia e Ambiente

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Con la Delibera 355/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).
Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

Il documento Anci-Sgate definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.

In particolare, definisce:

  • Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;
  • Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;
  • Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:
  • I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;
  • Il formato e i tracciati dei file.

Fonte: IFEL

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica