Bando LIFE CSA-CET: la Commissione Ue invita a presentare proposte per la transizione all’energia pulita

La Commissione europea ha lanciato l’11 maggio scorso l’Invito a presentare proposte (Call for proposals) 2023 per le Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA) previste dal Sottoprogramma LIFE CET (“Transizione all’energia pulita”) del Programma LIFE 2021-2027.

Il bando promuove e sostiene idee progettuali per la transizione verso un’economia efficiente dal punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili. Le proposte devono affrontare argomenti ricompresi in ambiti di intervento che spaziano dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione dei cittadini allo sviluppo di competenze nell’industria e nei servizi, dalla facilitazione dei processi di investimento a livello regionale e locale all’attrazione di capitali privati per l’energia sostenibile. E ancora, dalla creazione di un quadro politico a sostegno della transizione all’energia pulita alla decarbonizzazione degli edifici. Il Call for proposals, destinato ai portatori d’interesse impegnati nei temi della transizione all’energia pulita e della decarbonizzazione, ha un budget complessivo di 99 milioni di euro e prevede che le proposte selezionate siano finanziate per il 95% dei loro costi totali.

Per saperne di più : https://www.mase.gov.it/pagina/notizie-life-2021-2027

Fonte: MASE