Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2025 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di progetti di investimento sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) – Azione 2.3.2 «Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione» finanziato a valere sul Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027” il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con decreto direttoriale n. 204 del 4 luglio 2025 della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato adottato «l’avviso pubblico per la selezione di progetti di investimento sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN)» – Azione 2.3.2 «Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027.

L’avviso, con una dotazione finanziaria pari a euro 379.414.513,62, è rivolto al concessionario unico della rete di trasmissione nazionale (Terna) e prevede il finanziamento dei seguenti interventi da realizzarsi nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): costruzione di nuove porzioni di rete; costruzione di nuove stazioni elettriche; adeguamento di porzioni di rete esistenti anche mediante interventi di interramento; adeguamento di stazioni elettriche esistenti.

La finalità principale è la realizzazione di una rete elettrica intelligente (smart grid) volta ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperta da generazione distribuita da fonti rinnovabili.

L’avviso è del tipo «a sportello» pertanto i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo: pif@pec.mase.gov.it a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 15 settembre 2025 e fino alle ore 10,00 del giorno 15 gennaio 2026.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nella sezione Bandi e Avvisi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale