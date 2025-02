Attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del PNRR

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2025 avente ad oggetto” Adozione del decreto 8 ottobre 2024, con il quale viene avviato il processo per l’attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale nell’ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027” il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione all’art. 33, comma 1, del decreto-legislativo n. 60 del 7 maggio 2024, in data 8 ottobre 2024 ha adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il provvedimento con il quale viene avviato il processo per l’attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale nell’ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027.



Il provvedimento individua i criteri di selezione per sostenere, con un importo complessivo di 1.062 milioni di euro, le imprese di tutte le dimensioni per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi finalizzati ad incrementare la capacità della rete elettrica nazionale di accogliere quote crescenti di energia da FER.



Il provvedimento nella versione integrale, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/tra sparenza_valutazione_merito/PIF/dm_341_08-10-2024.pdf

Fonte: Gazzetta Ufficiale