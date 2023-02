ARERA: relazione in merito al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato

La Relazione descrive gli esiti dell’attività di monitoraggio condotta dall’Autorità nel secondo semestre 2022 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell’art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133

L’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 152/06, recante “Norme in materia ambientale”, in merito all’adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l’Autorità, come si legge in premessa al documento, illustra alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell’assetto locale del settore fornendo un quadro aggiornato sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO); ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l’effettiva operatività degli stessi; iii) l’adesione degli enti locali agli enti di governo dell’ambito; iv) il perfezionamento dell’iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d’ambito.

Fonte: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA )