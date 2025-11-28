Anac: parte la sperimentazione della piattaforma per il Piano Anticorruzione 2026-2028

L’Anac prosegue nel percorso di supporto agli enti nella redazione dei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza, dopo l’esperienza con i piccoli comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti). L’obiettivo è semplificare la compilazione dei piani, uniformare i comportamenti e migliorare il monitoraggio dell’adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, riducendo gli oneri amministrativi.

È in corso lo sviluppo di una piattaforma informatica guidata, destinata a Società pubbliche ed Enti pubblici economici con organico fino a 50 dipendenti. La piattaforma permette una compilazione standardizzata dei documenti e garantisce idoneità e adeguatezza dei piani. Il progetto è sostenuto dal Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e rientra anche nel Protocollo d’intesa tra Anac, Ministero dell’Interno, Ministro per la Pubblica Amministrazione e Anci.

Il successo della sperimentazione dipende dal contributo dei futuri utilizzatori. I Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle società ed enti aderenti sono invitati a testare la piattaforma per la predisposizione del Piano 2026-2028 e a inviare osservazioni entro il 15 dicembre 2025.

Per partecipare alla sperimentazione, occorre scrivere alla PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it.

L’Anac fornirà istruzioni ai partecipanti e organizzerà un incontro il 19 dicembre 2025, anche in modalità remota, per discutere le osservazioni raccolte.

Per ulteriori chiarimenti: sperimentazione.piao@anticorruzione.it