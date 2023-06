ANAC, OIV e organismi con funzioni analoghe: attivo l’accreditamento ai servizi dell’Autorità

Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l’Autorità Anticorruzione ha approvato il Regolamento per l’accreditamento degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi Anac. L’accreditamento, disponibile da oggi 23 giugno, è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l’Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, ed è prerequisito per accedere all’applicativo web che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell’assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, e che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

L’accreditamento viene effettuato attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti, secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente sul portale istituzionale dell’Autorità, tramite il quale l’interessato:

richiede ed ottiene un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità;

richiede il profilo specifico denominato per semplicità “OIV”, ma di fatto utilizzabile anche in caso di organismo con funzioni analoghe o, in sua assenza, da RPCT, RT o rappresentante legale, indicando l’ente di appartenenza;

attiva il processo di validazione online del profilo richiesto, che prevede la convalida da parte dell’ente di appartenenza

All’interno della Piattaforma sono raccolti i seguenti dati dell’interessato: nominativo, codice fiscale, ente di appartenenza, data dell’atto di nomina o di attribuzione delle funzioni, link al luogo di pubblicazione del suddetto atto, indirizzo di posta elettronica.

In caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la procedura di accreditamento secondo quanto descritto sopra: la convalida, da parte dell’ente di appartenenza, della nuova richiesta di profilo OIV comporterà la sostituzione dell’OIV uscente e la disabilitazione del suo profilo.

I dati raccolti all’interno della Piattaforma saranno trattati, in conformità all’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell’Autorità per l’invio di comunicazioni istituzionali e provvedimenti d’interesse o specificamente indirizzati ai destinatari.

Fonte: ANAC