Amministrazioni straordinarie, aperte le candidature per l’iscrizione negli elenchi dei commissari

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato un avviso per l’apertura dei termini di presentazione delle candidature online per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti che potranno ricoprire l’incarico di commissario giudiziale e commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le richieste di iscrizione sono aperte dalle ore 9:00 di oggi, 27 ottobre 2025, ed è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online dedicata: https://candidatureas.mise.gov.it/.

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per le ore 23:59 del 30 novembre 2025.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Mimit dell’11 maggio 2023. Per l’accesso al portale e la presentazione della domanda, i professionisti devono essere muniti di firma digitale e possono autenticarsi tramite registrazione, SPID o carta di identità elettronica.

Validità delle candidature precedenti

Il Mimit specifica che i professionisti che hanno già presentato la propria candidatura a seguito dei bandi con scadenza 19 luglio 2023 o 18 ottobre 2024 non sono tenuti a inoltrare una nuova domanda, a meno che non siano intervenute modifiche ai requisiti di idoneità. Le loro candidature rimangono valide.

L’elenco dei professionisti attualmente iscritti è consultabile online.

Fonte: Mimit