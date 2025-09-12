AgID, Dichiarazione di accessibilità: c’è tempo fino al 23 settembre per la pubblicazione

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito l’Agenzia per l’Italia Digitale informa che si avvicina il 23 settembre, data entro cui – ogni anno – le pubbliche amministrazioni sono tenute a compilare e pubblicare la dichiarazione di accessibilità, il documento che indica lo stato di accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

La dichiarazione deve contenere informazioni riguardanti lo stato di conformità, gli eventuali contenuti non accessibili e le modalità con cui possono essere segnalati i problemi di accessibilità. Ogni Amministrazione deve presentare una dichiarazione per ciascun sito web o app di cui è titolare.

Per pubblicare la dichiarazione, AgID mette a disposizione delle PA il form AgID, una piattaforma a cui può accedere il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), la cui email istituzionale deve essere correttamente registrata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Come presentare la dichiarazione

Sulla piattaforma sono disponibili anche un manuale utente e la relativa guida (PDF), che offrono indicazioni per una agevole pubblicazione della dichiarazione.

Una volta completata la compilazione, il sistema genererà un link univoco che dovrà essere pubblicato nel footer del sito web o nella sezione dedicata dell’app: questo link consentirà a chiunque di consultare lo stato di accessibilità del sito o dell’app.

Servizi a portata di tutti

Presentare la dichiarazione di accessibilità è un modo per garantire la trasparenza sul livello di conformità dei servizi digitali e favorire il pieno accesso alle informazioni e ai servizi online da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità.

Non si tratta, infatti, di un mero adempimento burocratico, ma di un impegno concreto per garantire a chiunque di accedere e usufruire dei servizi digitali in modo autonomo ed efficace: assicurare l’accessibilità significa riconoscere il diritto di ciascun individuo a partecipare pienamente alla vita pubblica, senza barriere.

Il monitoraggio di AgID

AgID è costantemente impegnata nel promuovere la cultura dell’accessibilità digitale e nel monitorare il rispetto delle norme su questo tema. Sul sito https://monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it/ è possibile consultare le statistiche e i dati sul livello di accessibilità dei siti web e delle app della PA.

Maggiori informazioni nella nota AgID