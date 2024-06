ACN, attivazione e potenziamento CSIRT settoriali: pubblicata la manifestazione d’interesse

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in stretto contatto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, cura l’attuazione dell’Investimento 1.5 “Cybersecurity”, connettendo il mondo della Pubblica Amministrazione, dell’impresa e dei fornitori di tecnologia

Manifestazione d’interesse per l’attivazione e potenziamento CSIRT settoriali

L’invito, pubblicato sul sito Italia Domani, propone ai Ministeri interessati di stipulare un Accordo di collaborazione ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, per creare un CSIRT settoriale, seguendo il Piano Operativo. La dotazione finanziaria totale è di 24 milioni di euro, con un massimo di 4 milioni di euro per ogni manifestazione d’interesse.

I soggetti interessati possono trasmettere la propria candidatura all’indirizzo pnrr@pec.acn.gov.it, entro le ore 18:00 del 12/07/2024.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale