ACI premiata per il Sistema di gestione degli pneumatici fuori uso: un modello di economia circolare

Il Sistema ACI di Gestione degli Pneumatici Fuori Uso provenienti da veicoli a fine vita ha ottenuto il CEOforLIFE Award 2025 nella categoria dedicata alla transizione energetica, ecologica ed economia circolare. Il riconoscimento, assegnato dalla community CEOforLIFE che riunisce manager e stakeholder impegnati nella sostenibilità, premia un modello capace di coniugare innovazione digitale, economia circolare e collaborazione pubblico-privata.

Per il Commissario Straordinario dell’ACI, generale Tullio Del Sette, il premio rappresenta una conferma dell’impegno dell’ente verso una mobilità sempre più sicura e sostenibile. Sulla stessa linea Vincenzo Pensa, presidente del Comitato di Gestione degli PFU, che evidenzia come la transizione sostenibile sia ormai un obiettivo concreto da raggiungere attraverso scelte coerenti e il contributo di tutta la filiera.

Il Sistema ACI ha infatti trasformato una criticità ambientale in un volano di innovazione: grazie al contributo ambientale versato all’acquisto di ogni veicolo nuovo, decine di migliaia di tonnellate di pneumatici a fine vita vengono raccolte e riciclate ogni anno, diventando nuove materie prime utili, ad esempio, per asfalti modificati e prodotti sostenibili.

La piena digitalizzazione dei processi, una governance pubblico-privata bilanciata e l’impegno a destinare il 100% degli PFU al recupero di materia hanno permesso di ottenere risultati significativi: oltre 314.000 tonnellate di pneumatici recuperate, 628.000 tonnellate di CO2 evitate, migliaia di posti di lavoro qualificati generati e una rete operativa che coinvolge circa 2.000 imprese su tutto il territorio nazionale. Un modello, sottolinea ACI, che testimonia come sostenibilità e innovazione possano generare valore condiviso per il Paese.