“8 marzo, 3 donne, 3 strade”: Anci patrocina la campagna per una toponomastica più equa

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ANCI patrocina la campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”, promossa dall’Associazione Toponomastica Femminile per ridurre il divario di genere nelle intitolazioni stradali.

L’iniziativa invita i Comuni italiani a dedicare tre nuove aree di circolazione – automobilistica, pedonale e ciclabile – a tre figure femminili: una locale, una nazionale e una internazionale. L’obiettivo è valorizzare la memoria storica e culturale delle donne, offrendo ai cittadini e alle nuove generazioni esempi concreti di protagoniste della storia, delle scienze e delle arti.

Dal 2012, Toponomastica Femminile ha realizzato un censimento nazionale delle intitolazioni, evidenziando un consistente divario di genere, e ha sviluppato una collaborazione stabile con le amministrazioni locali attraverso ricerche sul territorio, supporto operativo e progetti culturali e didattici.

Anci invita i Comuni a partecipare attivamente alla campagna, intitolando nuove vie, aree verdi, rotonde, sentieri e piste ciclabili a figure femminili e promuovendo composizioni paritarie nelle commissioni toponomastiche, regolamenti equi e processi partecipativi nella scelta dei nomi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per celebrare l’8 marzo 2026 e rafforzare l’impegno delle istituzioni locali verso una toponomastica più inclusiva e rappresentativa della diversità di genere nella memoria collettiva.