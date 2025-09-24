Webinar “Vigilanza ambientale: il nuovo Decreto Legge n.116/2025”

Polizia locale 24 Settembre 2025, di redazione

Giovedì 29 maggio 2025 Anci Digitale propone un webinar gratuito, riservato agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde nell'ambito del ciclo dedicato alle Polizie Locali

Il sesto webinar dedicato alle Polizie Locali, sarà dedicato ad approfondire le novità introdotte dal D.L. 9 agosto 2025, n. 116 in materia di abbandono, combustione e gestione illecita dei rifiuti.
L’obiettivo sarà fornire competenze pratiche per applicare correttamente le nuove sanzioni, utilizzare le immagini di videosorveglianza per la contestazione differita, gestire le procedure sanzionatorie e collaborare con ARPA, ASL e Procura nei casi più gravi.
Verranno analizzati casi reali e forniti strumenti utili per migliorare l’efficacia dei controlli, ridurre il contenzioso e tutelare l’ambiente.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A


PROGRAMMA –  giovedì 25 settembre 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Marco Massavelli, Esperto Anci Risponde

  • Nuove fattispecie sanzionatorie
  • Videosorveglianza e contestazione differita
  • Attività di accertamento e redazione verbali
  • Collaborazione interforze e con enti ambientali

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel.  06 83394257          E-mail: info@ancidigitale.it

