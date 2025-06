Webinar “Codice dei Contratti: subappalti e le altre forme di sub-contratti”

Nel quadro del Piano di Formazione elaborato per i Comuni abbonati, Anci Digitale organizza un ciclo di webinar gratuiti sul Codice dei Contratti pubblici.

Scopo di questo breve ciclo di webinar è quello di fornire alle amministrazioni gli strumenti per orientarsi nel momento della delicata fase di ammissione o esclusione di un operatore economico dalla procedura finalizzata all’affidamento dell’appalto.

Nel primo incontro si farà il punto sulla normativa, continuamente rimaneggiata, del subappalto e delle altre forme di subcontratti che possono ricorrere.

In particolare, il primo webinar intende fornire alle amministrazioni gli strumenti necessari ad affrontare le difficoltà che si incontrano al momento della valutazione dei requisiti di ammissione alle procedure di appalto, allorché gli operatori economici ricorrono al subappalto o ad altre forme di subcontratto.

Nel corso del webinar si individueranno innanzi tutto le forme di collaborazione tra operatori economici che rientrano nella definizione di subappalto.

Si esamineranno quindi le attività che per loro specificità e natura non si configurano come subappalto e dunque sono sottratte alla relativa disciplina, con particolare attenzione ai contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura ex art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

Seguirà l’esame dei limiti e delle modalità procedurali con cui l’amministrazione può escludere prestazioni o lavorazioni dal subappalto e dal subappalto a cascata, quest’ultimo reso ammissibile dal D. Lgs. 36/2023.

L’incontro si concluderà con alcuni cenni sugli adempimenti procedurali a cui l’amministrazione deve prestare attenzione e ai rapporti tra la stazione appaltante, i subappaltatori e i subcontraenti in generale.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A



PROGRAMMA – giovedì 12 giugno 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Fabrizio Brignolo, Esperto Anci Risponde

Il subappalto, caratteri generali, definizione, casistica;

Attività che per loro specificità e natura non si configurano come subappalto ai sensi del comma 3 dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023;

I contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura ex art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;

La possibilità per l’amministrazione di escludere prestazioni o lavorazioni dal subappalto;

Il subappalto a cascata nel nuovo codice appalti;

La possibilità per l’amministrazione di escludere il subappalto a cascata;

Limiti e adempimenti procedurali;

I rapporti tra la stazione appaltante, i subappaltatori e i subcontraenti in generale.

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Il tuo Ente non è ancora abbonato? Non perdere l’opportunità e scopri i Servizi di Base e come abbonarsi

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it