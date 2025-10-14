Tito “Città europea dello Sport 2028”: un traguardo che proietta il comune lucano in Europa

Il comune lucano di Tito è stato ufficialmente designato European Town of Sport per l’anno 2028 (Città europea dello Sport), ottenendo un prestigioso riconoscimento dall’Associazione Capitali Europee dello Sport (A.C.E.S.). Il titolo attesta l’impegno dell’Amministrazione e della comunità nella promozione dello sport come elemento di crescita sociale, culturale e civile.

Il riconoscimento è stato assegnato dopo la valutazione positiva del dossier di candidatura da parte delle Commissioni tecniche europee, le quali hanno espresso un giudizio lusinghiero. La Commissione ha elogiato Tito per “fornendo un esempio significativo di promozione dello sport per tutti”, sottolineando come venga utilizzato per migliorare la salute pubblica, favorire l’integrazione sociale e facilitare i processi educativi, in piena coerenza con gli obiettivi di ACES. È stata inoltre evidenziata una “politica sportiva esemplare”, con impianti di pregio, programmi articolati e una vasta offerta di attività.

Inizialmente presentata per il 2027, la candidatura è stata posticipata al 2028 per la programmazione pluriennale dell’organizzazione europea, che ha apprezzato il punteggio elevato e la visione strategica a lungo termine del dossier. Il documento programmatico ha messo in luce l’intenzione di porre lo sport e i suoi valori fondamentali — inclusione, rispetto e benessere — al centro dell’azione amministrativa, dimostrando come anche le realtà di piccole e medie dimensioni possano diventare un modello virtuoso.

Il 2028 vedrà Tito protagonista di un ricco programma di eventi e iniziative sportive rivolte a tutte le fasce d’età, con un focus particolare sui temi dell’inclusione e della promozione di stili di vita salutari.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Fabio Laurino, che ha definito il traguardo come “il punto di partenza di una visione programmatica che pone lo sport, la cultura e i relativi valori al centro dello sviluppo del nostro territorio”. Il Sindaco ha inoltre ribadito l’intenzione di rafforzare le sinergie con i comuni limitrofi per una crescita integrata, mirando a un ruolo centrale di Tito nello sviluppo sportivo dell’area urbana di riferimento.

L’Assessore allo Sport Antonio Carlucci ha sottolineato il valore del lavoro collegiale e dell’approccio a lungo periodo della proposta, fiducioso che la collaborazione con associazioni, società sportive e federazioni porterà ricadute positive per l’intero territorio regionale. Carlucci ha evidenziato che Tito è il primo comune lucano a ottenere questo titolo dopo il capoluogo Potenza.

La cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti si svolgerà a Roma lunedì 10 novembre 2025 alle ore 15:30 presso il Salone d’Onore del CONI, in occasione del Gala ACES. Una delegazione del Comune di Tito parteciperà per ricevere la targa. Il comune lucano sarà anche protagonista nel 2027 del Gala di premiazione presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.