Sport, più tempo per i fondi: prorogato al 5 dicembre il bando “Missione Comune”

Sport 27 Novembre 2025, di Redazione

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale estende i termini per accedere ai mutui a tasso zero destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi pubblici.

Il bando “Sport Missione Comune 2025”, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con l’Anci, è stato prorogato al 5 dicembre. L’iniziativa offre a Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni la possibilità di ottenere finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per interventi di costruzione, miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici.

La proroga arriva in risposta all’elevato numero di richieste già presentate e consente agli enti territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con abbattimento totale degli interessi per contratti fino a dieci anni. Tra gli interventi finanziabili rientrano anche opere legate all’aumento dei costi dei materiali, cofinanziamenti per progetti Pnrr o regionali, il programma Sport e Periferie e la realizzazione di piste ciclabili.

Secondo l’Istituto, l’estensione dei termini rappresenta un’opportunità per rafforzare accessibilità, sostenibilità e qualità delle infrastrutture sportive. Una scelta che conferma la missione di banca pubblica di sviluppo, impegnata a sostenere investimenti capaci di generare valore sociale ed economico per le comunità.

