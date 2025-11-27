Sport Bonus 2025, pubblicata la seconda lista degli ammessi al beneficio fiscale

Sport 27 Novembre 2025, di Redazione

Disponibili le indicazioni per effettuare le erogazioni liberali destinate a interventi su impianti sportivi pubblici e ottenere il credito d’imposta.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla seconda finestra del Sport Bonus 2025, il beneficio fiscale che permette di effettuare erogazioni liberali in denaro per la manutenzione, la riqualificazione o la realizzazione di impianti sportivi pubblici.

Gli ammessi devono completare le donazioni entro il 9 dicembre 2025 utilizzando bonifici, bollettini postali, carte o assegni, e caricare sulla piattaforma un unico file PDF contenente la quietanza di pagamento e la dichiarazione di avvenuta ricezione da parte dell’ente beneficiario.

Successivamente, il Dipartimento trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate, che accrediterà l’importo del credito d’imposta nei rispettivi cassetti fiscali. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

L’elenco degli ammessi è pubblicato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Chi non compare nella lista non potrà beneficiare del credito, salvo comunicazioni diverse via PEC.

Sport Bonus – Elenco soggetti ammessi 2^ finestra 2025SCARICA

Form per comunicazione avvenuta ricezioneSCARICA

Fonte: Dipartimento per lo Sport

