Somministrazione nei circoli privati: obbligatoria la SCIA anche se rivolta ai soli soci e senza scopo di lucro

AGEL 22 Maggio 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che le associazioni sportive dilettantistiche che offrono alimenti e bevande ai propri iscritti devono comunque presentare la SCIA prima dell’avvio dell’attività. La natura non commerciale e la destinazione interna del servizio non escludono gli obblighi autorizzatori né rendono illegittima la sospensione comunale in caso di assenza del titolo

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Con la sentenza n. 4013/2026 REG.PROV.COLL. (n. 4883/2025 REG.RIC.), pubblicata il 20/05/2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ribadisce un principio di diritto in materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati e associazioni sportive dilettantistiche: anche quando l’attività è svolta esclusivamente nei confronti dei soci e senza finalità di lucro, è comunque necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della disciplina vigente.

Il Collegio chiarisce che la qualificazione non commerciale dell’attività ai fini fiscali non incide sugli obblighi amministrativi previsti dal D.P.R. n. 235 del 2001, il quale impone comunque una previa segnalazione al Comune per l’avvio della somministrazione presso la sede dell’associazione. Ne consegue che l’assenza della SCIA integra una violazione idonea a legittimare l’intervento repressivo dell’amministrazione, trattandosi di attività soggetta a regime autorizzatorio vincolato.

Secondo il Consiglio di Stato, non assume rilievo la tesi secondo cui la somministrazione sarebbe meramente occasionale, interna e priva di corrispettivo, né può essere valorizzata l’eventuale insussistenza di un’attività commerciale in senso stretto. Ciò che rileva è esclusivamente il mancato rispetto del titolo abilitativo richiesto dalla normativa settoriale.

La sentenza esclude inoltre che possano incidere sul giudizio il richiamo alla disciplina delle aviosuperfici o i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, atteso che il potere esercitato dal Comune in materia ha natura vincolata e si fonda sull’accertata assenza del titolo prescritto.

In definitiva, il Consiglio di Stato conferma la legittimità del provvedimento comunale di sospensione dell’attività e riafferma che, in assenza di SCIA, la somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati è comunque abusiva, indipendentemente dalla finalità sociale o dalla limitazione ai soli associati.

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