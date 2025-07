Pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi al contributo dell’Avviso Sport e Periferie 2025- Linea A

Dopo 3 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso Sport e Periferie 2025, relativo allo sviluppo di infrastrutture sportive sicure ed accessibili, finalizzate a favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e collettivo nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita ed il contrasto a sedentarietà e degrado, il Dipartimento per lo Sport annuncia, con una nota pubblicata sul proprio sito, che è stato pubblicato ieri per la linea A-riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico– l’elenco dei comuni ammessi al contributo.

Nell’elenco pubblicato sono presenti i 58 comuni ammessi al finanziamento nell’ambito della linea A, per un’attribuzione di risorse pari a circa 65 milioni di euro.

Entro il prossimo mese di settembre, all’esito dei lavori della Commissione di valutazione del Dipartimento, sarà pubblicata anche la graduatoria della Linea B, relativa alla realizzazione di nuovi palazzetti per lo sport multifunzionali e a energia quasi zero, inclusa la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti, con destinazione all’attività agonistica.

Elenco Comuni ammessi al contributo

Fonte: Dipartimento per lo Sport