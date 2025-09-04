Opere medie per messa in sicurezza edifici e territorio: fino al 15 settembre istanza per contributo

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento Affari e Territoriali del Ministero dell’Interno il comunicato relativo alle modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni per la richiesta di contributo, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, articolo 1, comma 139, legge n.145/2018 (cosiddette “opere medie”).

L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, a pena di decadenza entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025, esclusivamente con modalità telematica.

Il contributo può essere chiesto per opere in materia di:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Il comunicato fa seguito al Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e già consultabile sul sito della Finanza locale.

Fonte: ANCI