Novità in merito alla tassabilità dei rimborsi spese per missioni del personale

QUESITO

Si chiede l’interpretazione dell’art 51, comma 5, del DPR 917/1986 relativamente alla novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2025 in merito alla tassabilità dei rimborsi spese per missioni del personale.

In particolare si chiede di voler specificare se é corretto applicare il limite delle ex lire 30.000 ora euro 15,49 come importo massimo giornaliero oltre il quale il rimborso concorre a formare il reddito tassabile, per pagamenti in contanti, come indicato nel primo capoverso dello stesso articolo. Il dubbio sorge se si legge l’ultimo periodo dello stesso comma 5 introdotto dalla l.207/2024 per il bilancio 2025.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto …

