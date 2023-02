MINT: “Al servizio del Paese. Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della Polizia”

Presentato a Roma, presso l’Università Luiss-Guido Carli, il libro digitale che racconta la storia e il presente della Polizia attraverso una raccolta digitale di foto contenute nell’archivio fotografico della Polizia di Stato e in quello dell’Ansa. La selezione è stata effettuata tra 50mila scatti conservati nell’Archivio di Polizia Moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, e arricchite dai “take” di agenzia dell’Ansa.

Oltre al libro, è stata realizzata anche una piattaforma accessibile a tutti strutturata in 7 sezioni da sfogliare, con oltre 500 immagini che raccontano momenti importanti della storia del Paese e della Polizia di Stato attraverso l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, raccontati con scatti iconici, fotogallery, video, brevi testi e take d’epoca dell’Ansa.

Il libro è stato presentato dal Capo della polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e dal Direttore dell’Ansa Luigi Contu, con la partecipazione di Paola Severino, Vicepresidente Luiss e di Giovanni Lo Storto, DG Luiss. L’evento, al quale sono intervenuti come testimonial anche gli attori Salvatore Ficarra e Valentino Picone e l’ex campionessa di scherma delle Fiamme Oro, Valentina Vezzali, è stato moderato dal giornalista Gianni Riotta, trasmesso in diretta sul sito del Ministero, sui siti web dell’Ansa e della Polizia di Stato e sul canale youtube della Polizia, è stato seguito in presenza dagli studenti dell’ateneo, che hanno anche rivolto domande al Capo della Polizia e al Direttore dell’Ansa, Contu.

Fonte: Ministero dell’Interno