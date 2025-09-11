MiC: 27-28 settembre, tornano le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Nelle 2 giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

Inoltre, per sabato sono in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire” ed è la traduzione di “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”, lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio che ci circonda e un’opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee.

Il programma delle iniziative, con gli orari e le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura: il calendario degli appuntamenti delle giornate di sabato 27 e domenica 28 e le aperture straordinarie di sabato sera direttamente sul sito.

Fonte: Ministero della cultura