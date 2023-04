L’UNESCO lancia il concorso Fit for Life Visual Design

Il Settore per le scienze sociali e umane dell’UNESCO ha lanciato un concorso di design rivolto alle menti più creative per dare un’identità visiva all’iniziativa “Fit for Life”. I partecipanti avranno la possibilità di collaborare e competere con artisti di tutto il mondo e di vincere elementi promozionali in materiali a marchio UNESCO e un contratto fino a 6.000 USD.

“Fit For Life” è un’iniziativa globale progettata per sostenere investimenti intelligenti nel settore sportivo e ottenere un impatto positivo in termini di istruzione, uguaglianza e benessere. Si propone di aumentare la partecipazione delle persone nel settore sportivo e di misurare l’impatto che ne deriva all’interno della società. Attraverso lo sport, “Fit for Life” intende anche combattere l’inattività, i problemi di salute mentale e le disuguaglianze che sono state create con l’arrivo della pandemia da COVID-19.

Obiettivi

Sviluppare un’identità visiva e una gamma di prodotti correlati che saranno utilizzati dall’UNESCO e dai partner nella promozione e implementazione di “Fit for Life.”

Coinvolgere la società civile, in particolare i giovani, nell’iniziativa e mostrare la loro creatività

Il marchio “Fit for Life” sarà utilizzato in particolare da:

Il Segretariato dell’UNESCO e le reti (Cattedre, scuole, ecc.)

Autorità pubbliche responsabili dello sport e altri (ministeri, enti locali, ecc.)

Investitori (imprese e banche di sviluppo)

Titolari dei diritti sportivi: organizzazioni sportive (federazioni, NOC, club), media e sponsor

Organizzazioni sportive per lo sviluppo e la pace

Paesi e città campioni di “Fit for Life”

Chi può partecipare

Tutti gli interessati possono partecipare individualmente o in gruppo. L’UNESCO incoraggia in particolare la partecipazione di giovani e di individui appartenenti alle comunità emarginate. I partecipanti sono invitati a presentare proposte progettuali che si focalizzino in particolare sul tema dell’inclusività e dell’uguaglianza di genere.

Quando

Il concorso si svolgerà dal 6 aprile al 24 giugno 2023 e il vincitore sarà annunciato durante la Settima Conferenza Internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport (MINEPS VII), che si svolgerà a Baku, Azerbaigian, dal 26 al 29 giugno 2023.

Come

I partecipanti devono inviare le loro proposte progettuali entro il 7 maggio 2023 alle ore 23:59 CET al seguente indirizzo mail: F4L@unesco.org e sono pregati di allegare alla e-mail la proposta progettuale e una sintesi degli intenti.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione della domanda consultare il link seguente:

Link: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-fit-life-visual-design-contest

Fonte: Dipartimento per lo Sport