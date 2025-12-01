L’UE tutela l’artigianato: da oggi registrabili nomi di prodotti non alimentari

Commercio 1 Dicembre 2025, di Redazione

Soffiatori, vetrai, vasai, coltellinai e orafi potranno proteggere i loro prodotti con il sistema delle indicazioni geografiche, fino ad oggi riservato ad alimenti e bevande

Recenti in AGEL
Commercio

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Commercio

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Commercio

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Da oggi, 1º dicembre 2025, l’Unione Europea apre la possibilità di registrare i nomi dei prodotti artigianali e industriali nel nuovo sistema delle indicazioni geografiche (IG). Per la prima volta, questa tutela, finora applicata solo ad alimenti e bevande, viene estesa anche ai prodotti non-agricoli.

La misura riguarda prodotti iconici come il cristallo di Boemia, la porcellana di Limoges, la coltelleria di Solingen o il tweed del Donegal, il cui valore è legato alla qualità e alla tradizione del luogo di origine. L’obiettivo è preservare le competenze artigianali, sostenere l’occupazione locale e aiutare i consumatori a riconoscere i prodotti europei autentici.

Le domande possono essere presentate individualmente o tramite associazioni riconosciute, includendo un disciplinare che specifichi nome, processo produttivo e zona geografica. In alcuni Paesi, tra cui Danimarca e Svezia, è prevista la possibilità di inviare la domanda direttamente all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Secondo la Commissione europea, questa nuova protezione rafforzerà le economie regionali, tutelerà l’identità culturale e combatterà la contraffazione, sia online sia offline.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica