In Gazzetta il Decreto legge n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi

In GU Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2025 il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport“.

Il provvedimento oltre a disposizioni urgenti in materia di sport di cui agli artt. 10 e ss contiene due capi relativi a:

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «MILANO-CORTINA 2026»;

Disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «America’s Cup- Napoli 2027», e altri grandi eventi sportivi internazionali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale