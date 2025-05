IFEL, FatturaPA: nuove specifiche fatturazione europea

IFEL informa i Comuni e le Città Metropolitane che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la nuova versione 2.6 delle Specifiche Tecniche della Fatturazione Europea alla Pubblicazione Amministrazione (Schede – Fatture e corrispettivi – Fatturazione elettronica europea – Agenzia delle Entrate).

Lo scorso 4 aprile, in realtà, è stata pubblicata la Spring Release 2025 della norma EN 16931-2 (Registry of supporting artefacts to implement EN16931), dalla cui analisi è emerso che l’aggiornamento degli “schematron” dalla versione 1.3.13 alla versione 1.3.14 non ha avuto alcun impatto sulle specifiche tecniche già pubblicate. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione della Spring Release per allineare le Specifiche Tecniche della Fatturazione Europea con quello della Fatturazione Elettronica “domestica”, a seguito delle modifiche operate sul nuovo tracciato XML della fattura elettronica lo scorso 1° Aprile (Schede – Specifiche tecniche versione 1.9 – Agenzia delle Entrate).

Gli aggiornamenti riguardano:

l’introduzione di un nuovo Tipo Documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione;

il nuovo Regime Fiscale RF20 per il regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285);

la modifica della descrizione del Tipo Documento TD20.

Considerata la tipologia delle novità introdotte, che è opportuno che gli enti conoscano, è facile comprendere che gli interventi sul tracciato della fatturazione elettronica si limitano all’ampliamento delle liste valori di alcuni campi e, di conseguenza, non si ipotizzano particolari impatti né sugli enti, né sui loro fornitori.

Per approfondimenti rinviamo al sito dell’Agenzia delle Entrate Aree tematiche – Fattura elettronica e corrispettivi telematici – Agenzia delle Entrate.

Fonte: IFEL