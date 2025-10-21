ICSC approva Piano Strategico 2025-2030, oltre 5 mld investimenti

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ha approvato il Piano Strategico 2025-2030, che mira a rafforzare il suo ruolo di piattaforma finanziaria di riferimento per la promozione e lo sviluppo delle industrie dello Sport e della Cultura, adottando un modello di intervento ampio, integrato e orientato all’impatto (impact-driven).

Obiettivi e Impegni Finanziari:

Mobilitazione Risorse: la Banca punta a mobilitare circa 4 miliardi di euro (incremento del 65% rispetto al quinquennio precedente) a supporto di enti pubblici, imprese, infrastrutture e non profit.

Investimenti Attivati: l'impegno è finalizzato ad attivare nuovi investimenti per oltre 5 miliardi di euro, grazie a un effetto leva medio di $1,8\text{x}$ e all'attrazione di capitali di terzi.

Ruolo della Banca: l'ICSC si conferma come la banca pubblica di sviluppo per lo Sport e la Cultura, potenziando la sua vocazione di Banca per lo sviluppo con l'obiettivo di attivare il pieno potenziale di Sport e Cultura come motori di crescita socio-economica, infrastrutturazione e competitività.

Quattro Priorità Trasversali:

Le strategie di intervento sono guidate da quattro priorità:

Integrazione: Per favorire la riduzione dei divari territoriali. Coesione: Per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo Sport e la Cultura. Sviluppo Sostenibile: Per contribuire a un modello di crescita inclusiva, equa e duratura. Transizione Competitiva: Per accompagnare i settori in processi di innovazione, digitalizzazione, transizione energetica e crescita della competitività.

Quattro Linee Strategiche di Sviluppo:

Il Piano prevede l’estensione dell’operatività lungo le filiere produttive di Sport e Cultura attraverso:

Rafforzamento del Ruolo di Partner Istituzionale: supporto alle politiche di investimento pubblico degli Enti territoriali (che continueranno a rappresentare una quota significativa del portafoglio crediti). Ampliamento del Sostegno al Non Profit: rafforzamento del ruolo di presidio finanziario specializzato per l’ecosistema Non Profit (associazioni sportive e culturali). Accompagnamento delle Imprese: sostegno ai processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese attive lungo le filiere, concentrandosi su operatori coinvolti in grandi progetti internazionali e eccellenze produttive. Promozione di Grandi Progetti Infrastrutturali: sostegno a stadi, studentati, riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, operando come anchor investor e intervenendo direttamente (investimenti in equity e finanziamento di fondi tematici).

Innovazioni e Sviluppi: