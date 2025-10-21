ICSC approva Piano Strategico 2025-2030, oltre 5 mld investimenti

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ha approvato il Piano Strategico 2025-2030, che mira a rafforzare il suo ruolo di piattaforma finanziaria di riferimento per la promozione e lo sviluppo delle industrie dello Sport e della Cultura, adottando un modello di intervento ampio, integrato e orientato all’impatto (impact-driven).
Obiettivi e Impegni Finanziari:
- Mobilitazione Risorse: la Banca punta a mobilitare circa 4 miliardi di euro (incremento del 65% rispetto al quinquennio precedente) a supporto di enti pubblici, imprese, infrastrutture e non profit.
- Investimenti Attivati: l’impegno è finalizzato ad attivare nuovi investimenti per oltre 5 miliardi di euro, grazie a un effetto leva medio di $1,8\text{x}$ e all’attrazione di capitali di terzi.
- Ruolo della Banca: l’ICSC si conferma come la banca pubblica di sviluppo per lo Sport e la Cultura, potenziando la sua vocazione di Banca per lo sviluppo con l’obiettivo di attivare il pieno potenziale di Sport e Cultura come motori di crescita socio-economica, infrastrutturazione e competitività.
Quattro Priorità Trasversali:
Le strategie di intervento sono guidate da quattro priorità:
- Integrazione: Per favorire la riduzione dei divari territoriali.
- Coesione: Per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo Sport e la Cultura.
- Sviluppo Sostenibile: Per contribuire a un modello di crescita inclusiva, equa e duratura.
- Transizione Competitiva: Per accompagnare i settori in processi di innovazione, digitalizzazione, transizione energetica e crescita della competitività.
Quattro Linee Strategiche di Sviluppo:
Il Piano prevede l’estensione dell’operatività lungo le filiere produttive di Sport e Cultura attraverso:
- Rafforzamento del Ruolo di Partner Istituzionale: supporto alle politiche di investimento pubblico degli Enti territoriali (che continueranno a rappresentare una quota significativa del portafoglio crediti).
- Ampliamento del Sostegno al Non Profit: rafforzamento del ruolo di presidio finanziario specializzato per l’ecosistema Non Profit (associazioni sportive e culturali).
- Accompagnamento delle Imprese: sostegno ai processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese attive lungo le filiere, concentrandosi su operatori coinvolti in grandi progetti internazionali e eccellenze produttive.
- Promozione di Grandi Progetti Infrastrutturali: sostegno a stadi, studentati, riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, operando come anchor investor e intervenendo direttamente (investimenti in equity e finanziamento di fondi tematici).
Innovazioni e Sviluppi:
- Fondi Pubblici: potenziamento della capacità di gestione diretta di fondi pubblici, come il Fondo Italiano per lo Sport (istituito dal Decreto Sport), che utilizzerà una pluralità di forme tecniche (finanziamenti, garanzie, sottoscrizione di capitale di rischio, contributi a fondo perduto).
- Funding Mix: diversificazione strutturale delle fonti di provvista, con maggiore orientamento agli strumenti di capital markets e un piano regolare di emissione di Social Bond.
- Trasformazione Digitale: significativo programma di investimenti per l’evoluzione verso un modello di banca digitale e data-driven, orientato all’efficienza e alla sicurezza.
- Rebranding: rinnovo dell’identità visiva per raccontare la missione con nuovi linguaggi, rafforzando il legame con comunità e territori.