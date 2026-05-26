Grottammare: giovani, social ed emozioni, la famiglia si interfaccia con il futuro

Orientarsi nel mare dei social, prevenire le insidie del cyberbullismo, imparare a decodificare il linguaggio delle emozioni, dell’amore e del corpo. Sono le sfide a cui sono chiamati oggi i giovani e le loro famiglie, per rispondere a queste urgenze, il centro di aggregazione “Stile Libero” di via del Mercato si trasforma in uno spazio di ascolto, confronto e crescita. Nel mese di maggio, la struttura ospita 4 appuntamenti inseriti nell’ambito del programma “Centri Famiglie”, un’iniziativa per il supporto alla genitorialità e allo sviluppo dei ragazzi.

Il Calendario

Gli incontri si terranno dalle 18:00 alle 19:30 e saranno divisi in 2 percorsi tematici, pensati per offrire risposte agli adulti e ai più giovani:

focus per i genitori (12 e 26 maggio): sotto il titolo “cyberbullismo e social media: una guida per genitori nell’era digitale”, 2 appuntamenti che mirano a fornire agli adulti gli strumenti necessari per vigilare sulla sicurezza in rete dei figli, comprendendo il ruolo educativo che i genitori rivestono anche nel mondo virtuale.

sotto il titolo “cyberbullismo e social media: una guida per genitori nell’era digitale”, 2 appuntamenti che mirano a fornire agli adulti gli strumenti necessari per vigilare sulla sicurezza in rete dei figli, comprendendo il ruolo educativo che i genitori rivestono anche nel mondo virtuale. focus per i ragazzi (14 e 28 maggio): spazio alla sfera intima con “amore, corpo ed emozioni: ruolo della famiglia nello sviluppo affettivo e sessuale”. 2 incontri dedicati ai ragazzi, volti a esplorare le dinamiche relazionali, la gestione delle emozioni e la scoperta della affettività in un ambiente protetto e stimolante.

Gli incontri sono curati dagli specialisti della cooperativa sociale Il Faro per Abilita e rappresentano il frutto di un lavoro di squadra, il progetto vede la sinergia tra il Comune di Grottammare, l’Ambito Territoriale Sociale 21 e i partner locali. Una collaborazione virtuosa che dimostra come il welfare di prossimità sia la chiave per non lasciare sole le famiglie davanti alle complessità della crescita.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo economico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Marche. Info: la partecipazione agli appuntamenti è gratuita, per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare il num. 389 1039919.

Fonte: comune di Grottammare