Fondo politiche giovanili, pubblicato il nuovo avviso per i Comuni del percorso torcia olimpica

Pubblicato il nuovo Avviso Anci sul Fondo politiche giovanili 2023, rivolto ai 60 Comuni del “Viaggio della Torcia olimpica”, per la presentazione di richieste di contributo per l’acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o in situazioni di fragilità socio-economica.

“Questo bando ha un valore importante per le nostre comunità perché riconosce il ruolo centrale dei giovani nella valorizzazione della legacy dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026”, sottolinea il vicepresidente di Anci e delegato a Sport, Giovani e Aree interne, Roberto Pella.

“L’Avviso, che prevede una dotazione di un milione di euro, è destinato ai Comuni del percorso della Torcia olimpica (che sono in tutto sessanta), e punta ad accendere i riflettori sui temi della lotta al disagio giovanile e dell’accesso dei giovani ad opportunità di inclusione sociale. Le risorse messe a disposizione – spiega Pella – sono destinate all’acquisto di attrezzature sportive (da collocare in spazi comunali, sia indoor che outdoor) e all’erogazione di voucher per l’accesso alla pratica sportiva di giovani che si trovino in particolari condizioni di disagio socioeconomico e/o psico-fisico. Un ringraziamento al Ministro Abodi – conclude Pella– per la sinergia ad ampio spettro ormai avviata da tempo sulle politiche giovanili, fino a interessare un evento di portata globale come i Giochi Olimpici”.

I termini per la presentazione delle domande di contributo si apriranno il prossimo 1 settembre, con scadenza alle ore 23.59 del 30 settembre.

E’ possibile scaricare l’avviso e i moduli per la partecipazione QUI

Fonte: ANCI