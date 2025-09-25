Fino al 30 settembre “Move more, scroll less”, Settimana europea dello Sport

Fino al 30 settembre la Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, il grande evento internazionale della Commissione europea, che celebra la vita attiva e la pratica sportiva. L’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2015, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute promuove lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale dei cittadini dell’Unione Europea.

“Move more, scroll less” è il claim che quest’anno accompagnerà #BeActive in tutta Europa. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. “Si tratta di un importante appuntamento sportivo, sociale e di integrazione” dichiara Roberto Pella, vicepresidente ANCI con delega allo sport e sindaco di Valdengo “che ogni anno vede una grandissima partecipazione dei nostri Comuni che insieme a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate, Leghe, ASD/SSD, realizzano eventi nelle vie e nei centri sportivi di tutto il Paese, permettendo a chiunque di cimentarsi con le diverse discipline sportive. Sono sicuro che anche in questa decima edizione, i Comuni saranno ancora una volta i veri protagonisti della Settimana, con le numerose iniziative che metteranno in campo. Tutto questo movimento potrà non solo contrastare la sedentarietà di adulti, ragazzi e ragazze, bambini e bambine ma anche favorire la creazione di una società più aperta e inclusiva attraverso lo sport”, conclude Pella.

Fonte: Anci