Export italiano: il Centro guida la crescita, Sud e Isole in calo

Economia 12 Dicembre 2025, di Redazione

Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni italiane crescono del 3,6%, spinte soprattutto da Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, mentre Sicilia e Sardegna registrano i cali più significativi

Recenti in AGEL
Economia

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Economia

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Economia

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Nel terzo trimestre del 2025 le esportazioni italiane mostrano una dinamica positiva in quasi tutte le aree del Paese, con incrementi più marcati per il Centro (+3,2%) e più contenuti per il Nord-ovest e il Nord-est (+2,4%). Solo Sud e Isole registrano un calo congiunturale dello 0,9%.

Guardando ai primi nove mesi dell’anno, l’export nazionale cresce del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Centro traina la crescita (+14,3%), seguito dal Sud (+3,2%) e dal Nord (+1,9%), mentre le Isole registrano una forte contrazione (-7,3%). Tra le regioni più dinamiche spiccano Friuli-Venezia Giulia (+22,5%), Toscana (+20,2%) e Lazio (+14%), mentre i cali più significativi interessano Basilicata (-12,1%), Sardegna (-11,5%), Molise (-7,7%) e Sicilia (-5,1%).

Il settore farmaceutico e chimico-medicinale contribuisce per 3 punti percentuali alla crescita nazionale, insieme ai metalli di base, prodotti in metallo e mezzi di trasporto. Tra i mercati esteri più favorevoli si segnalano Francia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti, con un calo rilevante solo verso la Turchia (-44,7%).

A livello provinciale, le migliori performance arrivano da Firenze, Trieste, Frosinone, Varese e Arezzo, mentre Milano, Siracusa, Cagliari, Siena e Venezia registrano i contributi negativi maggiori. L’Istat ricorda che i dati dei primi due trimestri del 2025 sono stati revisionati in linea con le correzioni apportate al 2024.

Maggiori informazioni nella nota Istat

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica