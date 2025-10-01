Enti locali: Fondo sportivo, proroga al 5 dicembre per il bando “Sport Missione Comune 2025”

Sport 1 Ottobre 2025, di Redazione

La proroga, motivata dall'alto numero di richieste, rafforza il sostegno agli investimenti locali

C’è più tempo per gli enti territoriali che intendono investire nell’impiantistica sportiva pubblica. L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc), in collaborazione con l’Anci, ha prorogato al 5 dicembre la scadenza per la presentazione delle domande al bando “Sport Missione Comune 2025”.

L’iniziativa mette a disposizione dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Città Metropolitane, delle Province e delle Regioni, finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto. Questa agevolazione è riservata ai mutui a tasso fisso con durata massima di dieci anni.

Interventi finanziabili

La proroga è stata decisa dall’Icsc in considerazione dell’elevato numero di richieste già pervenute, a conferma del forte interesse degli enti locali.

Il bando è destinato a sostenere un’ampia gamma di interventi:

  • Costruzione, ampliamento, miglioramento ed efficientamento energetico di impianti sportivi.
  • Copertura delle maggiori spese dovute all’aumento dei costi dei materiali di costruzione.
  • Cofinanziamento di progetti che attingono a risorse del Pnrr, bandi regionali o “Sport e Periferie”.
  • Realizzazione di piste ciclabili.

