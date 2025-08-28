Disposizioni urgenti per il ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche nelle scuole colpite dal sisma

Pubblicata in Gazzetta l’ Ordinanza 2 luglio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 contenente “Disposizioni urgenti per il ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche nelle scuole di cui all’ordinanza n. 14 del 2017. Integrazioni all’ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023“.

Il provvedimento all’art. 1 recante “Integrazioni all’ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023” prevede quanto segue:

Dopo l’art. 2 dell’ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis (Ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche). – 1. Allo scopo di garantire la celere e completa ripresa delle attività scolastiche, educative e didattiche, alle scuole di cui all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni non ancora integralmente riaperte e riavviate all’utilizzo ordinario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-bis dell’ordinanza 11 luglio 2017, n. 33.

L’importo massimo del contributo concedibile per le finalità di cui al comma precedente non può superare il 5% dell’importo dei lavori relativi alla scuola per la quale si chiede il contributo di cui all’articolo 6-bis dell’ordinanza n. 33 del 2017».

Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

Fonte: Gazzetta Ufficiale