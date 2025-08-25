Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale, infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

In GU Serie Generale n. 184 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali“.

Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla suddetta legge.

Nella stessa Gazzetta disponibile il Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale