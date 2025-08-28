Destinazione delle somme derivanti dai proventi del codice della strada

QUESITO: Con la presente si chiede se le somme incassate ex art. 208 del Codice della strada che l’Amministrazione intende destinare nell’anno 2025 quale contributo datoriale non obbligatorio a titolo di previdenza complementare al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, a norma dell’art. 98, comma 1 lett.a) del CCNL 2019-2021 del personale dei livelli, ai dipendenti della polizia locale del Comune debbano transitare nel fondo risorse decentrate per l’anno 2025 del comune.

In caso di risposta affermativa si chiede di conoscere attraverso quale voce di costituzione del fondo vadano inserite e se sono soggette al limite al salario accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Lo scrivente ritiene che, ai sensi della deliberazione corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015) siano somme che debbano essere incluse nella spesa di personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2007 mentre vadano escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e dal limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e quindi non vadano inserite nella costituzione del fondo risorse decentrate.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito, si precisa che …

