Contributi 2025 ai comuni per accertamenti fiscali: stanziamenti e sospensioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’erogazione del contributo 2025 destinato ai comuni che hanno partecipato alle attività di accertamento fiscale e contributivo relative al 2024. La misura, prevista dal decreto ministeriale del 23 marzo 2011, prevede l’assegnazione di importi differenziati a ciascun ente, comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

Tuttavia, il pagamento dei contributi è stato sospeso per i comuni che non hanno trasmesso i documenti contabili alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e per quelli che non hanno completato il questionario SOSE, come stabilito dall’articolo 161 del decreto legislativo 267/2000.

Il Ministero ha reso disponibile un prospetto con l’elenco dei comuni beneficiari, comprensivo anche degli enti con pagamento sospeso.

Elenco dei comuni beneficiari del contributo