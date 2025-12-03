Contributi 2025 ai comuni per accertamenti fiscali: stanziamenti e sospensioni

Finanza locale 3 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero dell’Economia ha disposto i pagamenti per la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento fiscale 2024, con alcune erogazioni sospese per inadempienze documentali

Recenti in AGEL
Finanza locale

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Finanza locale

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Finanza locale

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’erogazione del contributo 2025 destinato ai comuni che hanno partecipato alle attività di accertamento fiscale e contributivo relative al 2024. La misura, prevista dal decreto ministeriale del 23 marzo 2011, prevede l’assegnazione di importi differenziati a ciascun ente, comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

Tuttavia, il pagamento dei contributi è stato sospeso per i comuni che non hanno trasmesso i documenti contabili alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e per quelli che non hanno completato il questionario SOSE, come stabilito dall’articolo 161 del decreto legislativo 267/2000.

Il Ministero ha reso disponibile un prospetto con l’elenco dei comuni beneficiari, comprensivo anche degli enti con pagamento sospeso.

 Elenco dei comuni beneficiari del contributo

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica