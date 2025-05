Conferenza Stato-Città: maggiori risorse per i comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali che si è svolta ieri al Viminale, presieduta dal sottosegretario all’Interno con delega agli enti locali Wanda Ferro, sono state stanziate maggiori risorse per i comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2016.

Durante la riunione ANCI ed UPI hanno espresso il proprio parere favorevole in merito allo schema di decreto del ministro dell’Interno e del ministro dell’Economia e delle Finanze, che prevede un’anticipazione, a favore dei suddetti comuni, del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In apertura di seduta i componenti della Conferenza hanno preso atto della designazione, da parte di ANCI, di Sara Funaro, sindaco del comune di Firenze, Elena Carnevali, sindaco del comune di Bergamo e Michele Sperti, sindaco del comune di Miggiano, quali nuovi componenti.

Fonte: Viminale