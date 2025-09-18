Condizioni e conseguenze della richiesta di rottamazione del veicolo sequestrato

Quesito

Si richiede parere in merito a quanto segue:

Un autoveicolo è stato sequestrato da parte della PL seguito controlli per mancanza di copertura assicurativa ( art 193 cds) e si è provveduto a trasferire il veicolo presso un centro autorizzato per il deposito.

Il proprietario del veicolo entro il termine di 30 gg dall’avvenuto sequestro ha presentato all’ente l’istanza per la rottamazione. Per poter procedere alla demolizione il trasgressore deve pagare il minimo editabile a titolo di cauzione oltre alle relative spese di trasporto e custodia del veicolo.

Ad oggi ( sono trascorsi più di 30 gg dalla data di richiesta di demolizione) il trasgressore non ha provveduto ad alcun tipo di pagamento.

Si chiede quindi se in merito a quanto sopra:

c’è un termine previsto per il pagamento dopo l’istanza di demolizione presentata?

oppure se al momento della presentazione dell’istanza di demolizione era necessario pagare contestualmente anche la cauzione per dare validità alla domanda di demolizione.

Risposta

Partendo dalla norma di riferimento (art. 193, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies C.d.S.)

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”