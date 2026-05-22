Concorrenza tra permessi edilizi incompatibili: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del criterio cronologico e il dovere di istruttoria dell’amministrazione

AGEL 22 Maggio 2026, di Redazione

In presenza di istanze edilizie concorrenti e incompatibili sul piano delle distanze legali, non esiste un principio generale di priorità automatica tra domande. L’amministrazione deve attivare un’istruttoria coordinata e collaborativa per verificare soluzioni compatibili, senza poter ricorrere a un diniego “per non liquet” né affidarsi in modo rigido al criterio cronologico.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 4004/2026 (REG.PROV.COLL.), n. 3544/2025 (REG.RIC.), pubblicata il 19 maggio 2026, interviene sul tema del conflitto tra interessi pretensivi concorrenti in materia edilizia, ribadendo un principio di diritto di particolare rilievo sistematico.

Secondo il Collegio, la presenza di due progetti edilizi incompatibili non consente all’amministrazione di arrestare il procedimento mediante un diniego fondato sulla mera incompatibilità tra istanze o su un’applicazione rigida e automatica del criterio cronologico. Quest’ultimo, pur previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura procedurale e non può trasformarsi in regola esclusiva di definizione del conflitto tra interessi contrapposti.

In tali ipotesi, l’amministrazione è invece tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e coordinata, volta a verificare la possibilità di rendere compatibili le soluzioni progettuali, anche mediante richieste di modifiche e forme di collaborazione procedimentale con i privati, nel rispetto dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona fede.

Solo in via subordinata, qualora tale coordinamento non risulti praticabile, può operare il criterio cronologico quale regola residuale di decisione.

La sentenza esclude inoltre che il giudice amministrativo possa sostituirsi all’amministrazione nella individuazione delle modifiche progettuali necessarie a rendere compatibili gli interventi, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali rimesse al potere amministrativo e non sindacabili nel merito.

Il principio affermato valorizza dunque il ruolo dell’istruttoria amministrativa come sede primaria di composizione dei conflitti tra interessi legittimi concorrenti, evitando soluzioni automatiche o rigide e imponendo un effettivo bilanciamento procedimentale prima dell’adozione del provvedimento finale.

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