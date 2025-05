In GU gli stanziamenti per il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane»

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2025 avente ad oggetto “Comunicazione relativa alla pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 20 marzo 2025 relativo agli stanziamenti per il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» destinati agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna” la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie informa che sul sito www.affariregionali.it in data 5 maggio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie datato 20 marzo 2025, relativo agli stanziamenti per il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» (art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – annualità 2024) per gli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Fonte: Gazzetta Ufficiale